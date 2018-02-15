Самые большие испанские термальные источники

Каждый день по одноименной провинции протекает три миллиона литров термальных и минерализованных вод, и по этому показателю она уступает только венгерскому Будапешту, который давно уже стал местом паломничества для миллионов туристов со всего мира.

В последние годы местные власти решили извлечь выгоду из природных богатств и создать здесь термальные курорты на любой вкус и кошелек. В самом городе наиболее популярными местами отдыха на водах является городской бассейн Аж Бургаш и окрестности русла реки Миньо. По ходу пролегающего через них пятикилометрового маршрута расположены несколько зон для занятия различными видами спорта.

В отправной точке под названием А Шавашкейра температура воды может достигать 63ºC. Она богата двууглекислой солью, соединениями, содержащими серу, фтор и натрий, и помогает при ревматизме, артрите, поражениях кожи и стрессовых состояниях. В находящемся чуть дальше источнике Тинтейро температура воды на двадцать градусов ниже, но ее содержание является примерно таким же. Считается, что местная вода - равно как и та, что вытекает из источников Муиньо-да-Вейра и Отариз, - способствует быстрому заживлению ран, а также оказывает положительное влияние при варикозных язвах, угревой сыпи и атопическом дерматите. Все эти источники окружены садами и находятся под круглосуточным наблюдением, пишет espanarusa.com.

Наконец, большой популярностью пользуются термальные воды в таких населенных пунктах как О Карбальиньо, Лобиос, Лайас и Селанова, которые рассчитаны на более взыскательную публику. При этом их посещают не только лица пожилого возраста, но и молодежь, выбирающая данные места для релакса.