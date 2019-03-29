Самые популярные испанские города в Instagram

HomeToGo составил список 15 самых популярных европейских городов в Instagram: среди них – пять испанских.

Сегодня Instagram с 500 млн пользователей – современный инструмент для выбора места, куда бы хотелось поехать. Портал аренды жилья HomeToGo определил самые привлекательные города по количеству хэштегов. В рейтинг вошли пять испанских направлений, пишет espanarusa.com.

Барселона 47 360 000 #, №3

После лидеров, Лондона и Парижа, почетное третье место заняла Барселона.

Набирая хэштег #Barcelona, можно найти невероятное количество снимков. Они такие же разнообразные, как и достопримечательности города. Инстаграмеры любят фотографировать Ramblas, живописные улицы, здания в стиле модерн, рестораны, закаты над морем, пляж, парк Güell. Но самое любимое место – великий и непревзойденный храм Святого Семейства (Sagrada Familia), с 1 млн 600 тыс. фотографий за прошлый год. По количеству снимков испанский шедевр уступил только фото с видами Эйфелевой башни в Париже.

Мадрид: 31 200 000 #, №5

Парк Retiro стал самым «инстаграмным» местом столицы Испании. С Хрустального дворца и озера часто начинается знакомство с королевским городом. Мадриднаполнен чудесными видами, которые так и просятся в Instagram: от заката около храма Debod до панорамы города с террасы Círculo de Bellas Artes и гастрономии популярного мадридского рынка Mercado de San Miguel.

Валенсия: 14 063 000 #, №10

Валенсия – столица Средиземноморья, занимает 10-е место в рейтинге. С помощью хэштега #valencia можно увидеть все грани прекрасного города. От его элегантной архитектуры до классических зданий, таких как собор и рынок. Также популярны виды с пляжами Malvarrosa и Кабаньяль (Cabanyal).

Малага: 4 500 000 #, №12

И ночная, и дневная Малага влюбляет в себя. Год за годом город превращался в любимое туристическое направление путешественников. Римский театр Teatro Romano, замки Gibralfaro и Alcazaba, виды с исторического ботанического сада Concepción – такими были лучшие «точки» города в социальной сети.

Бенидорм (Аликанте): 1 100 000 #, №13

Бенидорми Аликанте – одно из самых туристических направлений Испании. Пляжи Levante и Poniente, смотровая площадка замка, виды на знаменитые бухты Almadrava и Tío Ximo – такими были самые любимые места для фото, которые делали путешественники в Бенидорме.