Самые популярные направления для семейных путешествий в Испании

В докладе Федерации многодетных семей Испании также сообщается, что на рождественские праздники любимое семейное направление испанцев – Мадрид.

Отмечается, что у испанских семей изменились предпочтения. Если ранее летний и рождественский сезон были лидерами для семейных путешествий, то в последнее время на первые позиции выходят поездки на выходные, в особенности на длинные выходные в межсезонье.

В этом году Мадридское сообщество вновь лидирует как рождественское направление, его выбрали почти 25% испанских семей, что на 11% выше по сравнению с прошлым годом. За ним следуют Андалусия (14%), Кастилия и Леон (11%), Каталония (9,5%) и Валенсийское сообщество (8%), пишет noticia.ru.

Весной наибольшей популярностью пользуются Андалусия, Валенсия и Астурия, осенью – Андалусия, Каталония и Кастилия и Леон, зимой – Андалусия, Канарские острова и Мадрид. Летом 55% испанских семей выбирают побережье, а в выходные, в том числе на Святую неделю – сельский туризм.