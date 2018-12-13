Самые популярные поисковые запросы испанцев в 2018 году

Каждый день, тысячи пользователей по всему миру задают жизненно важные вопросы или просто гуглят свежие слухи о знаменитостях. В конце каждого года Googlе анализирует все поисковые запросы и делает их достоянием публики. Так можно узнать, что же больше всего волновала ту или другую страну в уходящем году, и как менялись интересы аудитории на протяжении года.

Самым главным событием испанцев в 2018 году, согласно Google, стал чемпионат мира по футболу в России. Именно информацию, касающуюся мундиаля, чаще всего гуглили испанцы на протяжении всего года. Вторую строчку рейтинга заняла бывший мэр Мадрида Кристина Сифуэнтес, оказавшись в центре фальсификационного скандала. Замыкает тройку популярных запросов - компьютерная игра “Фортнайт”, пишет espanarusa.com.

Среди знаменитостей испанские пользователи Google чаще всего искали Розалию. После того, как молодой исполнительнице удалось получить два латиноамериканских Грэмми, ее карьера стремительно пошла в гору. Помимо нее в десятку популярных звезд попали Авичи, Стэн Ли, Стивен Хокинг, Фредди Меркьюри, Меган Маркл, Хосе Мария Иньигу, Лопетеги, Арета Франклин и Монсеррат Кабалье.

Что касается общих вопрос, то испанцев больше всего интересовали следующие: “Что такое качопо?”, “Как работает приложение для знакомств Tinder?” и “Как приготовить торрихас?”.