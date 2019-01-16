Самые продаваемые гибридные и электрические автомобили в Испании

Среда, 16 Январь 2019 Испания Испания

Самые продаваемые гибридные и электрические автомобили в Испании

Испанские автолюбители не торопятся пересаживаться на гибридные и электрические автомобили.

Из 1 321 438 легковых и внедорожных авто, проданных в Испании в течение 2018 года, 57,5% были оснащены бензиновыми двигателями, 35,5% – дизельными. И только оставшиеся 6,7% продаж пришлись на гибриды и электрокары.

В течение 2018 года наибольшей популярностью среди электромобилей у испанских покупателей пользовался Renault Zoe с 1422 проданными экземплярами. По данным Национальной ассоциации импортеров автомобилей, грузовиков, автобусов и мотоциклов (Aniacam), второе место по уровню спроса досталось Nissan Leaf (1276 единиц), а замкнул тройку самых «ходовых» электрокаров Smart Fortwo E.D. (761 единиц). В топ-5 самых продаваемых электромобилей в Испании в 2018 году также попали Smart Forfour E.D. (698 единиц) и BMW i3 (683 единицы), пишет espanarusa.com.

С гибридными автомобилями на испанском рынке прочно отождествляется только марка Toyota, поскольку японский бренд уверенно лидирует по количеству регистраций своих моделей.

Что касается конкретных моделей, в 2018 году Toyota C-HR с 15 704 проданными экземплярами возглавила в Испании рейтинг продаж гибридных машин. Второе место заняла модель Toyota Auris Hybrid (15 466 единиц), а третье – Toyota Yaris Hybrid (10 715 единиц).

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