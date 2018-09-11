Самые востребованные профессии в Испании в 2018 году

Продавец-консультант

С окончанием экономического кризиса увеличилось число вакансий продавцов, специализирующихся на какой-то определённой группе товаров. Особенно заметен рост вакантных позиций в Каталонии. Adecco отмечает, что на таких должностях высоко ценится знание иностранных языков. Средняя зарплата испанских продавцов-консультантов составляет 15-19 тысяч евро в год.

Комплектовщик заказов

На фоне роста электронной торговли в Испании вырос спрос на специалистов по комплектации заказов. Они востребованы также в логистическом и транспортном секторе. Сообщается, что требования к вакансии обычно включают опыт работы от 1 года в этой области. Комплектовщики получают в среднем 14-20 тысяч евро в год.

Горничная

Туризм является одним из основных двигателей испанской экономики, в связи с чем в этой отрасли наблюдается ежегодный рост самых разных вакансий. При этом горничные востребованы не только в отелях, но и в туристических апартаментах, пишет noticia.ru. От них, как правило, требуется опыт работы от 6 месяцев, а предлагаемая зарплата колеблется от 17 до 20 тысяч евро в год.

Кладовщик на продовольственные склады

В настоящее время наблюдается дефицит технического персонала, поскольку такие вакансии требуют определённой подготовки, а спрос на них очень большой. Такие сотрудники отвечают за погрузку и разгрузку, управление погрузчиками и поддержание складских помещений и оборудования в надлежащем состоянии. Их зарплата составляет 24-26 тысяч евро в год.

Диспетчер

Служба поддержки клиентов необходима компаниям в самых разных сферах, особенно в свете развития электронной торговли. В то же время диспетчерам предлагают невысокое вознаграждение – около 13 700 евро в год, к которым могут прибавляться различные бонусы.

Аналитик данных

Специалисты, способные понимать и использовать данные с каждым днём всё больше в цене. 70% таких вакансий сконцентрировано в Мадриде и Барселоне. Специалистам уровня junior предлагают порядка 25 тысяч евро в год, зарплата для senior-аналитиков достигает 50 тысяч в год.

Радио- и телеоператоры

Новые способы трансляции аудиовизуального контента способствуют созданию большого количества рабочих мест в области телекоммуникаций. Средняя зарплата в этой области – 24-36 тысяч евро.

Врачи

Будучи второй в мире по уровню старения населения, Испания нуждается в дипломированных медиках-резидентах. Особо высок спрос на них в крупных городах страны. Зарплаты врачей составляют в среднем 45 тысяч евро в год.

Разработчик Big Data

Большие и малые компании неизменно нуждаются в контроле данных, что сделало эту профессию одной из самых востребованных на рынке в 2018 году. От соискателей требуют опыт работы и предлагают им от 21 до 60 тысяч евро, в зависимости от квалификации.

Техник по обслуживанию ветровых установок

В области производства ветровой энергии наблюдается нехватка квалифицированного персонала. Специалисты с технической подготовкой высоко ценятся и получают около 20 тысяч евро в год.

Оператор производственной линии

В автомобильном секторе Испании в 2018 году ожидается заметный рост, на фоне которого увеличивается и количество рабочих мест. В такой работе ценится аккуратность и готовность к рутинной работе. Зарплаты операторов линии составляют 16-25 тысяч евро.

Ассистент службы кейтеринга

В службах кейтеринга недостаточно рабочих рук, которые бы помогали в процессе производства и подготовки питания для пассажирских авиарейсов. Основная масса подобных вакансий сконцентрирована в Мадридском сообществе и Каталонии, а зарплата ассистентов составляет около 16 тысяч евро в год.

Торговый представитель

Способность продавать и удерживать клиента ценится в разных секторах. Торговые агенты получают от 25 до 60 тысяч евро в год, а основная масса вакансий приходится на Мадрид, Валенсию и Страну Басков.