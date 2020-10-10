Самый большой пруд Валенсии под угрозой

В пруду парка Кабесера в Валенсии ученые обнаружили экзотических черепах. Исследователи из университета Валенсии по просьбе муниципальных властей изучили обитателей самого большого водоема города и выяснили, что четыре из пяти видов пресмыкающихся относятся к завезенным. Это очень тревожный знак, экосистема пруда находится под угрозой, пришли они к выводу, сообщает РИА Новости.

Экзотические черепахи – это бывшие питомцы горожан, которых "отпустили на волю". Проблема в том, что они вытесняют коренных обитателей. Под угрозой находятся не только "местные" черепахи, но и рыбы, и водоросли, которыми питаются "захватчики". В результате пруд превращается в болото.

По словам ученых, так называемые виды-захватчики – одна из главных угроз биоразнообразию, даже более опасная, чем изменение климата.

Муниципалитет принял решение организовывать регулярные кампании, чтобы просвещать местных жителей — рассказывать о том, как завезенные виды вредят местной экосистеме. Акция будет проводиться у того самого пруда.

Черепахи – не единственные виды-захватчики. Например, в других регионах Испании активно расселяются индийские кольчатые попугаи. Они вытесняют из гнезд местных летучих мышей.

Согласно оценкам ученых, в Европе число незарегистрированных видов-захватчиков может быть в 27 раз больше, чем официально заявлено.