Самый большой вертикальный сад Испании

Биолог и ответственный за его создание Игнасио Солано с гордостью заявляет, что этот объект является самым большим садом в помещении в Европе. Все больше и больше зданий региона Мадрид дополняются живыми растениями внутри и снаружи, с целью смягчить последствия изменения климата. Все они фильтруют в год около 234 тонн газов, способствующих парниковому эффекту. В столичном регионе насчитывается 131 здание, имеющее зеленые фасады или ландшафтные крыши. По данным муниципальных органов, всего в регионе насчитывается 146 873 квадратных метра зелени на зданиях. Интерес к натуральному элементу городской среды растет с каждым днем, как у частных компаний, так и у администрации городов, пишет espanarusa.com.

Владелец Balamo Оскар Гарсия, рассказывает, что он планировал установить вертикальный сад на внешнем фасаде, но исключил такой вариант, потому что температурный режим Мадрида достаточно сложен для поддержания гармоничного развития такого рода натуральных объектов, которые требуют большого количества влаги. Поэтому он выбрал внутреннюю живую стену, дополнительным бонусом которой является также нейтрализация кухонных запахов. Он отмечает, что такой сад потребляет примерно 34 литра воды в неделю. Сад был установлен в течение двух месяцев и контролируется специалистами из Аликанте удаленно с помощью современных технологий. Биолог Игнасио Солано, являющийся экспертом в создании вертикальных садов, подтверждает информацию, что внешние сады потребляют больше воды, но отмечает, что разница минимальна. «В помещениях искусственно создается постоянная весна, поэтому растения могут поглощать максимум вредных газов», – добавляет он.

Мэрия Мадрида представила в 2016 году план Madrid más natural, главной целью которого является увеличение количества природных объектов, чтобы адаптировать город к тепловым волнам, часто накрывающим его. Согласно прогнозам экспертов, такое климатическое явление будет все более интенсивным и частым в будущем. Этот проект, находящийся в своей активной стадии, предполагает покрытие фасадов и крыш зданий зелеными насаждениями. В 2015 году Государственный исследовательский центр Tecnalia провел анализ уязвимости столицы в процессе изменения климата. Его выводы являются достаточно жесткими: около 50% жителей Мадрида критично переносят периоды экстремальной жары. Это, в свою очередь, приводит к росту смертности из-за повышения риск инфарктов. Как отмечается в докладе, в Мадриде усиливается феномен острова тепла, который характеризуется большим повышением температуры внутри самых густонаселенных городских районов.

Иньяки Ромеро, специалист компанииPaisaje Transversal, специализирующейся на городском ландшафте, указывает на другое важное преимущество таких садов. «Они обладают очень позитивной ценностью для нашего мозга, поскольку такие зеленые объекты помогают бороться со стрессом, вызываемым достаточно тяжелым для восприятия обликом города», – говорит он, добавляя, что проблема, по-прежнему, заключается в том, что охват города этими зелеными зонами очень мал, а их высокая стоимость делает процесс их распространения медленным.