Самый дорогой хлеб в мире продается в Испании за 192 евро

Согласно рецепту, этот хлеб печется с использованием чистой воды, привезенной из Исландии, и собственной, замешиваемой пекарем, закваски. За хлеб, покрытый золотом, придется выложить 192 евро. При этом никакого вкуса хлебу золотой «налет» не добавляет. Золото придает изделию лишь стильность и пафос. Еще три вида хлеба содержат съедобную пудру из драгоценных металлов (золото и серебро), но стоят они так же недешево (самый дешевый – 98 евро).

Основные клиенты пекаря – предприниматели и миллионеры русского, арабского и китайского происхождения, живущие в Costa del Sol. Узнали себя?

Кроме «золотого» хлеба Хуан выпекает 167 видов мучных изделий – уже не класса люкс, но по вкусу не отличающихся от дорогих золотых буханок. У пекаря можно найти хлеб из пшеничной, кукурузной муки, гречихи, киноа, ржи, проса, овса. Муку регулярно привозят в пекарню из Бельгии, Голландии и Германии, а также из Кадиса и Севильи. В день пекарь и четыре его помощницы выпекают около тысячи штук хлебобулочных изделий. Больше всего – кексов (традиционный десерт андалузской кухни), пишет espanarusa.com.

Несколько недель назад Хуан Мануэль попал в список лучших пекарей по версии Ruta del Buen Pan 2018. Всего 10 лет назад он работал курьером на побережье Costa del Sol. И лишь когда семья его жены решила закрыть пекарню, в которой они работали с 1940 года, он понял, что пора что-то менять. По словам Хуана, «хлеб едят каждый день, есть гарантированный спрос, и если вы все сделаете хорошо, вы сможете быстро развить этот бизнес».

В ближайшее время пекарь планирует расширить дистрибьюторскую сеть и открыть новые пекарни, уже в Эстепоне. Хлеб он планирует продолжать печь вручную. «Мы хотим сохранить суть», – объяснил Juan Manuel Moreno.