Самый дорогой мёд в Европе производят в Испании

Пятница, 25 Октябрь 2019 Испания Испания

Самый дорогой мёд в Европе производят в Испании

Самый дорогой мёд в Европе (и второй по стоимости в мире) производят в испанской комарке Эль-Бьерсо (провинция Леон).

Его представят 26-27 октября на специализированной выставке.

Мёд выпускает компания Apícola del Bierzo. За килограмм придется отдать 150 евро, пишет noticia.ru.

Но это не так много, если учесть, что для получения одного килограмма мёда требуется собрать нектар примерно с одного миллиона цветков, а пчёлам приходится пролететь приблизительно 7 тысяч километров.

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