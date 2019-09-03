Самый красивый в мире водопад находится в Испании

Чтобы составить рейтинг, британское издание The Guardian провело опрос среди своих читателей. В результате получился список 20 лучших, который возглавил испанский водопад, пишет noticia.ru.

Водопад находится на территории Национального парка Ордеса и Монте Пердидо. Это популярный туристический маршрут. Рядом находится монастырь, живописная река, пещера и смотровая площадка. Здесь не один, а целая система водопадов. А «Хвост лошади» - самый высокий из них.

Второе место занял водопад Аквафраджа в Италии. А третье - Грава в Австрии.