Самый красивый в мире водопад находится в Испании

Вторник, 03 Сентябрь 2019 Испания Испания

Самый красивый в мире водопад находится в Испании

Водопад Кола-де-Кабальо («Хвост лошади»), расположенный в провинции Уэска, назван самым красивым в мире.

Чтобы составить рейтинг, британское издание The Guardian провело опрос среди своих читателей. В результате получился список 20 лучших, который возглавил испанский водопад, пишет noticia.ru.

Водопад находится на территории Национального парка Ордеса и Монте Пердидо. Это популярный туристический маршрут. Рядом находится монастырь, живописная река, пещера и смотровая площадка. Здесь не один, а целая система водопадов. А «Хвост лошади» - самый высокий из них.

Второе место занял водопад Аквафраджа в Италии. А третье - Грава в Австрии.

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