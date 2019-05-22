Самый задолжавший город в Испании

В этом небольшом городке в Валенсийском сообществе проживают всего 3030 человек, но долг каждого из них варьируется в пределах от 8444 до 12 239 евро, а общая сумма задолженности составляет от 25,5 и 37 миллионов евро. Из-за этого город живет практически в спартанских условиях, по вечерам зажигает только один из трех фонарей и организует как можно меньше праздников, чтобы экономить драгоценное электричество, пишет espanarusa.com.

Главной причиной всех этих долгов является решение предыдущего главы муниципалитета, которому в голову пришла конгениальная идея: устроить в городке искусственное водохранилище, предназначенное для пляжного отдыха, тогда как ближайший крупный водоем находится в 70 км от Вальяды. Однако это не стало препятствием для местных властей, которые во что бы то ни стало решили создать рукотворный водоем под пафосным названием Mar adentro («Море внутри») с Хавьером Бардемом, чье название совпадает со знаменитым испанским фильмом.

Данный водоем также планировалось использовать для валенсийской регаты, затем разбить здесь парк, но все эти амбициозные проекты в итоге потерпели фиаско. Тем не менее, новые власти считают, что дорога к спасению пролегает именно через парк, и в ближайшем будущем найдется инвестор, который согласится вложить средства в спасительный проект. Уже удалось найти одного, готового приобрести 200 тысяч метров многострадального земельного участка, но власти автономии хотят, чтобы компания приступила к работам уже в 2021 году. Что касается местных жителей, то никто из них не хочет нести ответственность за странные идеи бывшего руководства, которые не способны принести в казну ни одного евро.