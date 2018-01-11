Сан-Себастьян - главное направление гастрономического туризма в Испании

Баскская Гипускоа занимает второе место среди всех провинций Испании, а Страна Басков располагается на третьем месте в рейтинге автономных областей.

За Сан-Себастьяном в категории самых популярных городов для гастрономического туризма в Испании следуют Мадрид, Барселона, Бильбао и Логроньо, пишет noticia.ru.

В исследовании также был проанализирован имидж провинций и автономных областей с точки зрения их кухни. В тройку лучших провинций вошли Гипускоа, Мадрид и Кадис, а лучшими автономными областями для гастрономического туризма стали Галисия, Андалусия и Страна Басков.