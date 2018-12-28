Санчес навестил испанских военнослужащих в Мали

Премьер-министр вылетел в Мали с самого утра с авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом в сопровождении группы журналистов. В отличие от обычных визитов такого рода, министр обороны Маргарита Роблес на этот с Санчесом не полетела.

Поездка продлилась всего несколько часов, после чего премьер-министр вернулся в Мадрид, чтобы на следующий день провести последнее в этом году заседание Совета Министров. Тем не менее, за время визита Санчес успел встретиться со своим коллегой премьер-министром Мали Сулейманом Бойбе Маига, с которым договорился о внедрении нового плана по возвращению малийских мигрантов из Испании на родину. Программа предполагает материальную помощь в размере 400 евро каждому мигранту, пишет noticia.ru.

Глава правительства также встретился с представителями испанского военного контингента в Сенегале, которые прибыли по этому случаю в Мали.

В канун Рождества Санчес обратился с видеопоздравлением к 3025 испанским военнослужащим, которые принимают участие в зарубежных миссиях на четырех континентах. Однако сложилась практика, что в праздники премьер-министр, министр обороны или даже король наносит визит в одну из таких миссий.

Испанский контингент в Куликоро, в 60 км от столицы Мали Бамако, насчитывает 293 военных. Они участвуют в миссии Европейского Союза. Испанцы, в первую очередь, занимаются подготовкой и обучением местных вооруженных сил. Еще около десятка испанских военных находятся в штаб-квартире миссии ЕС в Бамако, которую до ноября возглавлял генерал Энрике Мильян.