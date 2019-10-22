Санчес отказался встречаться с главой Каталонии

Ранее Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона. С этим категорически не согласны в Мадриде, пишет noticia.ru.

В Барселоне Санчеса встретили акциями протеста, которые, впрочем, прошли довольно мирно. В каталонской столице премьер встретился с сотрудниками правопорядка, пострадавшими в ходе массовых беспорядков.