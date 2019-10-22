Санчес отказался встречаться с главой Каталонии

Вторник, 22 Октябрь 2019 Испания Испания

Санчес отказался встречаться с главой Каталонии

Посетивший Барселону председатель испанского правительства Педро Санчес отказался от переговоров с главой Каталонии Кимом Торрой.

Ранее Торра заявил о необходимости провести новый референдум о независимости региона. С этим категорически не согласны в Мадриде, пишет noticia.ru.

В Барселоне Санчеса встретили акциями протеста, которые, впрочем, прошли довольно мирно. В каталонской столице премьер встретился с сотрудниками правопорядка, пострадавшими в ходе массовых беспорядков.

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