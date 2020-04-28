Саудовская Аравия купила у испанских фермеров 100 тысяч баранов

«Это глоток свежего воздуха для испанских фермеров, это позволит сводить концы с концами, но мы по-прежнему переживаем тяжёлый экономический кризис», - заявил изданию 20minutos представитель сектора Рауль Муньис. Теперь он возлагает надежды на Китай, где, по его словам, «потребляют много баранины». Если удастся открыть этот рынок для Испании, фермеры будут спасены, подчёркивает он.

Введённый в Испании карантин и закрытие ресторанов оставило местных фермеров без важнейшего рынка сбыта. Продажи, по оценкам Министерства сельского хозяйства, упали на 30%. А реализация баранины — на 85%. Цены на неё снизились на 25%, пишет noticia.ru.