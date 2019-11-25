Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Испания Испания

Сборная Испании выиграла Кубок Дэвиса

В Мадриде завершился розыгрыш Кубка Дэвиса.

В финале сборная Испании победила команду Канады и в шестой раз стала победительницей турнира.

Сначала Роберто Баутиста-Агут победил Феликса Ожье-Альяссима со счетом 7:6 (7:3), 6:3, после чего испанцы повели в счете. Затем первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел победителем в поединке с Денисом Шаповаловым 6:3, 7:6 (9:7). Вне зависимости от исхода парной встречи испанцы стали победителями финала, пишет vesti.ru.

Сборная России дошла до полуфинала, где уступила канадцам 1:2. На групповом этапе наша команда, за которую выступали Андрей Рублев и Карен Хачанов, уступила испанцам также 1:2.

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