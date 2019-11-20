SEAT приступает к созданию электромопеда в Испании

Производство e-Scooter (так будет называться электромопед) разместится в Испании. Как ожидается, купить его можно будет уже в 2020 году, пишет noticia.ru.

Электромопед будет оснащен мотором 10 лошадиных сил и съёмной батареей. На одном полном заряде он сможет проехать 115 километров. А максимальная скорость составит 100 километров в час.