Семьи с двумя детьми в Испании хотят признать многодетными

Понедельник, 04 Февраль 2019 Испания Испания

Семьи с двумя детьми в Испании хотят признать многодетными

Народная партия выступила с предложением о том, чтобы причислить к многодетным семьи, в которых растят двух и более детей.

Родители двух детей, таким образом, смогут получать дополнительные льготы, что, по мнению консервативной партии, должно повысить рождаемость, пишет noticia.ru.

Депутат Сената Игнасио Косидо заявил, что партия представила пакет мер, направленных на улучшение демографии в Испании в Специальную комиссию по оценке демографической ситуации.

Он указал на плачевные прогнозы по демографической обстановке в стране и привел данные о том, что в минувшем году рождаемость снизилась на 6%. По словам сенатора, несмотря на высокие показатели продолжительности жизни, по рождаемости Испания занимает одно из последних мест в Европе.

Среди предложенных инициатив для повышения рождаемости – помощь матерям в возрасте до 30 лет, налоговые вычеты за детские сады или бесплатное образование для детей до 3 лет.

Народная партия также считает одним из ключевых факторов увеличение отпуска по уходу за ребенком для отцов вплоть до уравнивания его с декретным отпуском для матерей, а также призывает стимулировать наем женщин на работу.

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