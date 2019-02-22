Сеть Riu открывает в Испании первый городской отель

Пятница, 22 Февраль 2019 Испания Испания

Сеть Riu открывает в Испании первый городской отель

Международная сеть отелей Riu преобразит одно из знаковых зданий Мадрида Edificio España.

В нем разместится первый отель городского формата сети в Испании.

Гостиница будет включать 585 номеров, террасу с панорамным видом, бассейн на 20 этаже и бизнес-залы общей площадью 3 тысячи м2.

27-этажное здание, построенное по проекту братьев Отаменди, было введено в эксплуатацию в 1953 году. В последние 12 месяцев оно пустовало, пишет noticia.ru.

Банк Santander собирался отреставрировать высотку, но во время кризиса ее продали китайской группе Wanda. Китайцы собирались снести ее и построить на этом месте новое здание, однако власти Мадрида не позволили реализовать проект.

Riu заверяет, что относится к зданию как к архитектурному наследию, и собирается сохранить ценные элементы, включая барельефы или аксессуары в лифтах. Интерьер отеля будет оформлен в стиле 1930-1950-х годов. При этом номера собираются сделать более современными.

В компании сообщили, что новый проект будет ориентирован как на отпускной, так и на деловой туризм. Отель хотят сделать привлекательным для столичных жителей, которые смогут посетить бар с панорамным видом на 26 этаже.

Более 3 тысяч м2 будут отведены под помещения для мероприятий. В самом большом зале площадью 1600 м2 можно будет установить сцену или экраны. В дополнение к этому в распоряжении клиентов будет еще 17 конференц-залов.

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