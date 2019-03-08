Сезон испанской клубники набирает обороты

Из-за низких температур осени прошлого года, сезон 2019 года начался с замедления. Однако, вот уже несколько недель продажи свежей испанской клубники растут и набирают обороты.

Испанский bien estar уже стал не просто образом жизни, а ценным культурным наследием, которое представляет собой больше, чем просто руководство по стилю жизни и питанию.

Одним из элементов знаменитой средиземноморской диеты является употребление богатого и разнообразного набора местных сезонных фруктов, среди которых есть клубника.

Потребление испанской клубники за рубежом увеличивается с каждым годом, а временные рамки расширяются. Пора клубники в Испании начинается в феврале и заканчивается в мае. В теплые годы продукция начинает поставляться в январе, а сезон продлевается до июня. Март, когда покупатели переходят от зимних блюд к весенним, является месяцем пикового спроса на этот ценный витаминный фрукт, пишет espanarusa.com.

Современные ценители свежей ягоды больше не рассматривают клубнику, как исключительно весенний продукт. Такой результат дала отличная работа испанских селекционеров и инвестирование в новые сорта, такие как Calinda из Северной Европы, отличающаяся высокими вкусовыми и эстетическими качествами и увеличением срока хранения. Это дает возможность доставлять ее из Уэльвы, где преимущественно выращивается Calinda, в регионы Европы, откуда она и пришла в Испанию. Благодаря высоким стандартам, красная ягода этого вида находит все большее распространение на территории Пиренейского полуострова.

Клубника имеет много положительных свойств, о которых любители ягоды порой даже не задумываются.