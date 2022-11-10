Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике

Четверг, 10 Ноябрь 2022 Испания Испания

Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике

Шакира получила опеку над сыновьями после расставания с экс-партнером Жераром Пике.

Колумбийская певица Шакира получила опеку над детьми после расставания с игроком испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники, близкие к поп-звезде.

Артистка подала в суд после измен со стороны бывшего партнера. Пара не зарегистрировала отношения официально и решала вопрос, с кем в дальнейшем будут проживать наследники. В результате было принято решение о проживании детей с матерью.

Источник проинформировал, что после рождественских праздников Шакира с девятилетним Миланом и семилетним Сашей переедет в Майами. Пике останется в Испании, но сможет навещать детей в любое время. Расходы на перелет будут оплачивать оба партнера.

По мнению исполнительницы, в Америке она сможет обеспечить сыновьям более комфортную жизнь,пишет РИА Новости.

В начале июня артистка заявила о расставании с футболистом. Пара состояла в отношениях с 2011 года.
Ранее Шакира назвала ложными обвинения в уклонении от уплаты налогов. Барселонский суд в мае принял решение о привлечении Шакиры к ответственности.

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