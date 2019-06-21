Шесть испанских ресторанов попали в мировой топ-100

Самые лучшие позиции у ресторана Arzak (Сан-Себастьян, Страна Басков). В новом рейтинге он занимает 53 место. За ним следует Diverxo (заведение известного шеф-повара Мартина Берасатеги в Барселоне) - 75 место. На 81 месте - Quique Dacosta (Дениа, Аликанте). На 87-м - Martín Berasategui (провинция Гипускоа). На 94-м - Ángel León (Кадис), пишет noticia.ru.

Рейтинг составляется авторитетным журналом The Restaurant Magazine на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.