Школьники борются на чистоту испанского языка в соцсетях

Они тщательно мониторят все посты известных людей и указывают на их ошибки, пишет noticia.ru.

Под их пристальным вниманием оказались политики и звёзды. Например, школьники подловили премьер-министра Испании Педро Санчеса, который забыл поставить ударение. Его политического оппонента Альберта Риверу уличили в отсутствии запятой. Пабло Касадо не поставил пробел. И т.д. Всем были отправлены письма с указанием на ошибки.