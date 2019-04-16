Школьники борются на чистоту испанского языка в соцсетях

Вторник, 16 Апрель 2019 Испания Испания

Школьники борются на чистоту испанского языка в соцсетях

Школьники из городка Берланге (Эстремадура) создали «группу быстрого реагирования», которая следит за чистотой испанского языка в социальных сетях.

Они тщательно мониторят все посты известных людей и указывают на их ошибки, пишет noticia.ru.

Под их пристальным вниманием оказались политики и звёзды. Например, школьники подловили премьер-министра Испании Педро Санчеса, который забыл поставить ударение. Его политического оппонента Альберта Риверу уличили в отсутствии запятой. Пабло Касадо не поставил пробел. И т.д. Всем были отправлены письма с указанием на ошибки.

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