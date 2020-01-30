Шляпы становятся очень популярными на испанских свадьбах

«3 года назад я приняла самое трудное, но в то же время самое лучшее решение в моей жизни», - рассказывает Давиния, вспоминая историю создания собственного бренда. Она работала в области финансов, когда в один прекрасный день ей пришлось отправиться в поисках шляпы для свадьбы одной из ее лучших подруг. Так Давиния познакомилась с миром головных уборов и аксессуаров. Не найдя подходящего варианта, она создала праздничный аксессуар своими руками и получила множество комплиментов на мероприятии. Тогда девушка и не предполагала, что это станет первым шагом к созданию ее бренда Davidi Dú.

«Я начала читать о головных уборах, шелковых бутоньерках, шляпах... и, сама того не осознавая до конца, я села на самолет до Мадрида, чтобы пройти свое первое обучение шляпному делу», - рассказывает дизайнер. В процессе обучения она стала реализовывать собственные идеи, а затем без страха начала общаться с потенциальными клиентами, чтобы предложить им эксклюзивный продукт, подходящий к их образу, пишет espanarusa.com.

В марте 2018 года дизайнер решает открыть первый ателье-бутик головных уборов в родной Стране Басков в городе Сан-Себастьян, где, по ее словам, снова возрождается ценность ремесленного труда и эксклюзивных вещей, изготовленных на заказ. Она специализируется на головных уборах для невест и гостей, а также аксессуарах для специальных мероприятий. У бренда также есть линия street style, в которой представлены аксессуары для повседневной жизни, позволяющие каждой женщине выглядеть элегантно даже во время дневной прогулки. «Я люблю заряжаться эмоциями каждой невесты, каждого гостя, каждой крестной матери, и горжусь тем, что могу сопровождать людей в самый особенный в их жизни день», - делится Давиния.

Она создает не только шляпки разных стилей и цветов, но и диадемы, объемные украшения, тюрбаны и многое другое. Девушка хочет больше рассказывать о ценности ручного труда и ремесленного искусства, поэтому проводит групповые мастер-классы и индивидуальные курсы в своем ателье. А еще там можно найти уголок, посвященный аренде головных уборов.