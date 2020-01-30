Шляпы становятся очень популярными на испанских свадьбах

Четверг, 30 Январь 2020 Испания Испания

Шляпы становятся очень популярными на испанских свадьбах

Модные шляпы из Страны Басков становятся очень популярными на испанских свадьбах.

«3 года назад я приняла самое трудное, но в то же время самое лучшее решение в моей жизни», - рассказывает Давиния, вспоминая историю создания собственного бренда. Она работала в области финансов, когда в один прекрасный день ей пришлось отправиться в поисках шляпы для свадьбы одной из ее лучших подруг. Так Давиния познакомилась с миром головных уборов и аксессуаров. Не найдя подходящего варианта, она создала праздничный аксессуар своими руками и получила множество комплиментов на мероприятии. Тогда девушка и не предполагала, что это станет первым шагом  к созданию ее бренда Davidi Dú.

«Я начала читать о головных уборах, шелковых бутоньерках, шляпах... и, сама того не осознавая до конца, я села на самолет до Мадрида, чтобы пройти свое первое обучение шляпному делу», - рассказывает дизайнер. В процессе обучения она стала реализовывать собственные идеи, а затем без страха начала общаться с потенциальными клиентами, чтобы предложить им эксклюзивный продукт, подходящий к их образу, пишет espanarusa.com.

В марте 2018 года дизайнер решает открыть первый ателье-бутик головных уборов в родной Стране Басков в городе Сан-Себастьян, где, по ее словам, снова возрождается ценность ремесленного труда и эксклюзивных вещей, изготовленных на заказ. Она специализируется на головных уборах для невест и гостей, а также аксессуарах для специальных мероприятий. У бренда также есть линия street style, в которой представлены  аксессуары для повседневной жизни, позволяющие каждой женщине выглядеть элегантно даже во время дневной прогулки. «Я люблю заряжаться эмоциями каждой невесты, каждого гостя, каждой крестной матери, и  горжусь тем, что могу сопровождать людей в самый особенный в их жизни день», - делится Давиния.

Она создает не только шляпки разных стилей и цветов, но и диадемы, объемные украшения, тюрбаны и многое другое. Девушка хочет больше рассказывать о ценности ручного труда и ремесленного искусства, поэтому проводит групповые мастер-классы и индивидуальные курсы в своем ателье. А еще там можно найти уголок, посвященный аренде головных уборов.

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