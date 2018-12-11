Шопинг-туризм – двигатель экономики Испании

В 2017 году эти товары принесли Испании 5 млрд 100 млн евро, согласно информации Círculo Fortuny.

За последние четыре года на 8% увеличился спрос на продукцию этого типа, а шопинг-туризм стал главным мотором экономики, благодаря которому осуществляется от 80 до 85% продаж товаров премиум-класса.

Хотя Испания пока отстает от таких европейских стран, как Италия и Франция, ожидается, что рынок дорогих товаров к 2025 году будет приносить ежегодно 21 млрд евро. В 2017 году этот сектор вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Главный вклад в рост этого сектора экономики делают туристы из Китая, которые осуществляют 35% покупок. И хотя многие испанские марки еще пока не известны иностранным покупателям, среди косметических товаров самые популярные в Китае – именно испанского производства.

Слова «Сделано в Испании» пользуются уважением и в других странах Азии. В Японии у компании Lladró, производящей фигурки из фарфора, насчитывается пять магазинов, а также владелец компании Александр Уит отмечает, что растет интерес к его продукции и среди марроканцев, что позволяет сеутской компании вступить в конкурентную борьбу с такими лидерами сектора «люкс», как Париж, Женева и Лондон.

Поскольку Испания не может предложить более низкие цены, чем в других странах Европы, акцент в секторе делается на небольших предприятиях, предлагающих уникальные товары, например, текстильные изделия, которые высоко ценятся в Китае.

Испанские ремесла могут увеличить интерес к Испании тех туристов, которых уже не удовлетворяют только «море и солнце», и стать дополнительным преимуществом в развитии гостиничной инфраструктуры премиум-класса. В связи с этим главной задачей становится создать для туристов наиболее простые способы въезда в Испании, пишет espanarusa.com.

«Ритм развития рынка очень скоро может поставить нас на один уровень с Италией и Францией, но необходимо улучшить систему авиаперелетов и облегчить процесс получения визы, – считает президент Círculo Fortuny Карлос Фалько. – Гражданину Китая требуется 15 дней, чтобы получить разрешение на въезд в Испанию, и всего один, чтобы получить визу во Францию. Довольно странный расклад, ведь обе страны – члены Шенгенского союза, в границах которого туристы свободно переезжает из одной страны в другую».

Эксперты также рекомендуют работать над развитием испанских брендов, которые сами по себе могут стать ключевым фактором в привлечении туристов в Испанию.

Также стоит иметь в виду развитие онлайн-торговли. Согласно информации Bain, 100% покупок товаров премиум-класса в 2025 году будут осуществляться через интернет. Это не означает, что не стоит создавать реальные магазины, но главная роль все же будет отведена торговым онлайн-порталам. И даже если покупатель хочет купить товар непосредственно в магазине, потрогав его перед покупкой собственными руками (особенно это касается ювелирных драгоценностей), все равно первичное знакомство с изделием осуществляется сегодня в интернете, и покупатели часто приходят в магазин, уже точно зная, чего они хотят.