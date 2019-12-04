Шварценеггер не смог попасть на саммит по климату в Испании

Среда, 04 Декабрь 2019 Испания Испания

Шварценеггер не смог попасть на саммит по климату в Испании

Актер и политик Арнольд Шварценеггер не смог посетить климатическую конференцию в Мадриде COP25 из-за личных причин и снежных бурь.

Звезда «Терминатора» должен был принять участие в дискуссии в «зеленой зоне» вместе с другими активистами.

По словам генсека инициативы Столицы против климатических изменений Америк Себастьяна Наварро, актер не выехал по личным причинам, в частности, из-за снежных бурь в США, пишет gazeta.ru.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) началась в Мадриде 2 декабря и продлится до 13 декабря. На встречу съехались 30 тыс. представителей почти 200 стран-участниц.

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