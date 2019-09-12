Сильный шторм обрушился на популярный испанский курорт
В ночь с 10 на 11 сентября на известный курортный остров Майорка, расположенный в Испании, обрушился шторм.
Наибольший уровень осадков зафиксирован на территории Льюка и Эскорка. Данных о раненых или сильных повреждениях пока нет. Известно, что на улицах сломано и вырвано с корнем большое количество деревьев, а также затоплены здания и дороги.
В воздушной гавани города Пальма лайнеры отправляются в полеты не в назначенное время, так как многие рейсы задержаны или перенаправлены.
Представители погодной службы Aemet рассказали о том, что сложные погодные условия будут продолжаться до конца 12 сентября.
Предполагается, что сильные ливни на Майорке могут вызвать наводнения в Леванте и в южной части острова. В северо-восточной части ожидаются сильные ветры, набирающие скорость до 100 километров в час, пишет glas.ru.
Отметим, что на данный момент на Менорке, Ибице и Форментере запущен оранжевый уровень опасности.
Специалисты предупреждают туристов и местных жителей о том, что стихия может распространиться и на другие побережья Испании, а также продвинуться к Барселоне, Жироне.