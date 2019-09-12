Сильный шторм обрушился на популярный испанский курорт

Наибольший уровень осадков зафиксирован на территории Льюка и Эскорка. Данных о раненых или сильных повреждениях пока нет. Известно, что на улицах сломано и вырвано с корнем большое количество деревьев, а также затоплены здания и дороги.

В воздушной гавани города Пальма лайнеры отправляются в полеты не в назначенное время, так как многие рейсы задержаны или перенаправлены.

Представители погодной службы Aemet рассказали о том, что сложные погодные условия будут продолжаться до конца 12 сентября.

Предполагается, что сильные ливни на Майорке могут вызвать наводнения в Леванте и в южной части острова. В северо-восточной части ожидаются сильные ветры, набирающие скорость до 100 километров в час, пишет glas.ru.

Отметим, что на данный момент на Менорке, Ибице и Форментере запущен оранжевый уровень опасности.

Специалисты предупреждают туристов и местных жителей о том, что стихия может распространиться и на другие побережья Испании, а также продвинуться к Барселоне, Жироне.