Силовикам Испании запретили штрафовать граждан за поход в магазин

Об этом сообщает 6 марта испанское издание 20 minutos.

На пресс-конференции глава МВД заявил, что режим ЧС порождает «много аномальных ситуаций», среди них — стремление правоохранителей решать, покупка каких продуктов оправдывает выход гражданина в магазин. Так, в провинции Аликанте мужчина был оштрафован на 1 тыс. евро за то, что пошел в магазин за шоколадно-ореховой пастой, пишет rossaprimavera.ru.

По словам Гранде-Марласка, в ряде провинций представители силовых ведомств составили список минимально необходимых продуктов, удовлетворяющих базовым нуждам, в соответствии с положением о режиме чрезвычайной ситуации.

Тем не менее глава МВД полностью запретил подобные меры. Он заявил, что в регионы направлены инструкции, чтобы сотрудники полиции или гражданской гвардии перестали составлять списки продуктов, за которыми можно выходить в магазин.

Гранде-Марласка охарактеризовал такие решения как «неправильные». По его словам, они были приняты от чрезмерного рвения выполнить все, что предписывает режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, на пресс-конференции журналисты спросили министра внутренних дел о правомерности действий силовиков в провинции Аликанте. Там составлен список из 29 основных продуктов, 16 непродовольственных товаров и 12 служб, которые оправдывают выход гражданина из дома.