Синоптики обещают очень тёплый февраль в Испании

Шторм «Глория» стал причиной человеческих жертв и нанёс материальный урон прибрежным зонам, особенно в Валенсии и Каталонии. Было всё: и дожди, и снегопады, и огромные волны и морская пена по грудь. Февраль же, по прогнозам синоптиков, напротив, будет мягким и аномально тёплым.

В Государственном метеорологическом агентстве Aemet отметили, что температуры начнут расти уже сегодня, в четверг. На побережье Средиземного моря воздух прогреется до 22 градусов, в других частях страны потепление будет не так заметно (от 13 до 20 градусов), пишет noticia.ru.

С 4 февраля антициклон сместится к северу, всю первую половину февраля погода будет меняться и возможны как тёплые, так и прохладные дни. Но затем ситуация стабилизируется и вторая половина февраля будет чрезвычайно мягкой.