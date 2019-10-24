Ситуация в Каталонии несколько стабилизировалась

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

Ситуация в Каталонии несколько стабилизировалась

Ситуация в Каталонии находится под контролем, заявил и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная", - цитирует РИА Новости главу МВД. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. "Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии", - сказал Гранде-Марласка.

С воскресенья митинги проходят мирно. "Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и все будут выражать свои идеи, уважая остальных граждан", - добавил он, пишет noticia.ru.

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