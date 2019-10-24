Ситуация в Каталонии несколько стабилизировалась

"Ситуация в Барселоне спокойная и нормальная", - цитирует РИА Новости главу МВД. Однако он заверил, что власти следят за событиями и готовы отреагировать в случае нового обострения. "Мы готовы гарантировать общественный порядок и нормальное сосуществование в Каталонии", - сказал Гранде-Марласка.

С воскресенья митинги проходят мирно. "Мы надеемся, что возобладает здравый смысл и все будут выражать свои идеи, уважая остальных граждан", - добавил он, пишет noticia.ru.