Сколько стоит деревня в Испании?

Среда, 16 Январь 2019 Испания Испания

Сколько стоит деревня в Испании?

В Испании более 3 тысяч поселков и деревень считаются заброшенными, и около трети из них выставлены на продажу.

Больше всего таких населенных пунктов в Галисии, Кастилии и Леоне, Арагоне и Астурии.

Основные покупатели заброшенных деревень и поселков – иностранцы. На испанцев приходится менее трети сделок, хотя, как отмечают эксперты, в последнее время жители страны также проявляют интерес к такого рода инвестициям.

Среди покупателей встречаются граждане США, Мексики, Бразилии, России, арабских стран. Как отмечают в агентстве недвижимости Aldeasabandonadas, специализирующемся на подобных сделках, интерес со стороны иностранцев в прошлом году привел к подорожанию заброшенных поселков на 5-10%. По прогнозам экспертов, в 2019 году эта тенденция сохранится.

Отмечается, что несколько лет назад цены начинались от 12 тысяч евро, а в настоящее время самый дешевый заброшенный населенный пункт выставлен на продажу за 50 тысяч.

Покупатели из-за рубежа приобретают заброшенные поселки в Испании не только в личных целях, но и для того, чтобы отреставрировать их и превратить в туристический объект, либо позже перепродать. На реставрацию новые владельцы тратят, как правило, 500-600 тысяч евро, пишет noticia.ru.

В конце прошлого года голливудская актриса Гвинет Пэлтроу разрекламировала одну из заброшенных галисийских деревень О-Муиньовердо, за которую просили 150 тысяч евро. Ее новыми владельцами стали покупатели из Нидерландов.

Среди недавних примеров – Хунтас-де-Мильер в Хаэне, пустовавший с 1990-х годов. За поселок, включающий 26 домов и церковь, заплатили более миллиона евро.

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