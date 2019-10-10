След каталонского художника Жоана Миро на острове Майорка

В его номерах и залах можно найти 28 графических работ Жоана Миро с его подписями, а также 100 репродукций. Он находится перед дворцом Palacio de Marivent, в садах которого выставлены 12 бронзовых скульптур, созданных Миро, пишет espanarusa.com.

Недалеко от отеля, в огромном жилом помещении, находится центр искусств Fundacio Pilar i Joan Miro, который был создан художником и его женой. На этой территории располагались усадьба, сад и две мастерские художника. Посетители могут познакомиться с его работами и прочувствовать особую творческую атмосферу, царившую здесь раньше. Дом, в котором пара проживала на острове Майорка, был преобразован по заказу младшего внука художника. Именно он, как талантливый поэт, общественный деятель и представитель семьи Миро, управляет культурным наследием своего знаменитого деда и правами на его использование.

Жоан Миро создал сотни ярких плакатов, а в 1973 году на его новом творении появилось солнце Майорки. Это был плакат, призванный презентовать туристический имидж Испании. Его продолжают использовать вот уже четыре десятилетия. В 2015 году наследники Миро объявили об аннулировании согласия на использование данного логотипа. Однако в этом году Совет министров принял указ, что институт туризма Испании Turespaña может продолжать использовать этот логотип с рисунком Жоана Миро. При этом фонд Fundación Mas Miró получил грант для своего дальнейшего развития.

В отеле La Residència небольшого населенного пункта Deià можно увидеть гравюры каталонского художника. В ресторане при отеле, который носит название Café Miró, каждый день в 5 часов вечера подают чай Té Miró в фарфоровых чашках с его рисунками. Шеф-повар местного ресторана El Olivo Гильермо Мендес создал специальное меню Menú Miró, чтобы предложить гостям необычный гастрономический эксперимент, в рамках которого смешиваются визуальные, тактильные и вкусовые ощущения. В его осеннем меню можно найти золотистую макрель, креветки с необычными соусами, специальную рыбу, которую вылавливают только на побережье острова, а также мороженое с ликером, айвой и грибами.