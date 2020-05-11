Смертность от коронавируса в Испании продолжает снижаться

Понедельник, 11 Май 2020 Испания Испания

Смертность от коронавируса в Испании продолжает снижаться

В Испании за сутки от коронавируса скончались 143 человека.

Это минимум с 18 марта, когда было зарегистрировано 107 смертей. Об этом сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения. Всего от COVID-19 в Испании умер 26 621 человек. За последние 24 часа число заболевших выросло на 621 человека — до 224 390, пишет noticia.ru.

Испания занимает четвёртое место в мире по числу жертв коронавируса после США, Великобритании и Италии. С понедельника в стране начинается переход некоторых регионов в «первую фазу» облегчения карантинного режима.

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