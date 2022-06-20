СМИ сообщают о ДТП с участием машины Роналду в Испании

Автомобиль Bugatti Veyron, принадлежащий футболисту "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, попал в аварию на острове Мальорка в Испании, сообщает The Sun.

Как сообщает РИА Новости, Роналду, который вместе с семьей находится на отдыхе на Мальорке, в момент аварии не было на месте, автомобилем управлял сотрудник Роналду. Водитель не справился с управлением, съехал с второстепенной дороги и врезался в стену рядом с жилым домом в муниципалитете Буньола на северо-западе острова.

Автомобиль получил значительные повреждения, однако водитель не пострадал, он признал вину и подписал протокол о ДТП. На данный момент делом занимается испанская полиция. Отмечается, что стоимость автомобиля, способного развивать скорость более 400 км/ч, составляет 1,7 миллиона фунтов стерлингов (около 2 миллионов евро).