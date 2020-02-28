Смягчение сельскохозяйственного кризиса в Испании

Кризис в сельскохозяйственном секторе Испании стал одной из самых больших политических проблем для испанского правительства.

Мадрид обеспокоен тем, что продолжающиеся протесты фермеров могут породить нечто похожее на "желтые жены Франции" или "желтые жилеты" - движение в поддержку экономической справедливости, которое с конца 2018 года проводит массовые демонстрации во Франции.

Сочетание низких цен, угроз меньшего количества субсидий из Общей сельскохозяйственной политики Европейского Союза (CAP) и объявленного повышения минимальной заработной платы - все это создает большую нагрузку для отрасли, пишет espanarusa.com.

Стремясь решить эти проблемы, испанское правительство собирается утвердить ряд мер, направленных на то, чтобы «фермеры и владельцы ранчо стали более прибыльными и экономически устойчивыми, чтобы у них было настоящее и будущее», - заявил министр сельского хозяйства Луис Планас в Конгрессе в понедельник.

Реформа Закона о продовольственной цепи, которая должна быть вскоре утверждена, является первой мерой правительства, направленной на смягчение кризиса. Инициатива нацелена на повышение цен продуктов на ферме или, по крайней мере, на обеспечение того, чтобы их стоимость покрывала расходы и продукты не продавались с убытком. «Реформа позволит сельхозпроизводителям и животноводам занять более прочную позицию и создать больший баланс в пищевой цепи», - сказал Планас.

Но перед правительством стоит сложная задача: оно не может регулировать цены в соответствии с законом и не может заставить дистрибьюторов и крупные сети супермаркетов платить минимальную цену за продукты. Чтобы сделать цены более справедливыми для производителей, правительство хочет, чтобы стоимость продукции была включена в контракты, и заявляет, что может опубликовать названия компаний, которые не соблюдают эти условия, в качестве сдерживающей меры, согласно проекту реформы, предложенной Испанским информационным агентством EFE. Паллас, однако, не подтвердил эти детали, заявив, что в проект были внесены новые изменения.

Планас отказался предоставить более подробную информацию о реформе в Конгрессе, несмотря на настойчивые требования оппозиционных партий Испании, за исключением того, что он попытается найти способы контролировать то, сколько дистрибьюторы и крупные продовольственные сети платят за продукты. «Я не верю в меры сверху вниз», - сказал он. «Фермеры и владельцы ранчо - это взрослые, которым можно посоветовать, но им ничего нельзя навязать».

Исполнительная власть и соответствующие министерства осознают, что для изменения рынка потребуется время и пройдут годы, прежде чем производители улучшат свою собственную позицию путем модернизации и объединения в кооперативы. На данный момент Мадрид хочет дать политический ответ на кризис; правительство позже приступит к работе над новой мерой, основанной на действующем Законе о пищевой цепи, по словам министра.