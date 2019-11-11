Социалисты победили на досрочных выборах в Испании

Понедельник, 11 Ноябрь 2019 Испания Испания

Социалисты победили на досрочных выборах в Испании

По итогам досрочных выборов в Испании победу одержали социалисты во главе с исполняющим обязанности председателя правительства Педро Санчесом.

Социалистам досталось 120 мест в парламенте. Это на три места меньше, чем на прошлых досрочных выборах. Их ближайшие конкуренты из Народной партии получили 88 мандатов. Ультраправые из Vox - на третьем месте с 52 мандатами. Партия Podemos займет 35 мест, пишет noticia.ru.

Санчес уже пообещал сформировать устойчивое и эффективное правительство. По мнению экспертов, главным союзником социалистов в новом правительстве станут левые из Podemos.

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