Социалисты победили на досрочных выборах в Испании

Социалистам досталось 120 мест в парламенте. Это на три места меньше, чем на прошлых досрочных выборах. Их ближайшие конкуренты из Народной партии получили 88 мандатов. Ультраправые из Vox - на третьем месте с 52 мандатами. Партия Podemos займет 35 мест, пишет noticia.ru.

Санчес уже пообещал сформировать устойчивое и эффективное правительство. По мнению экспертов, главным союзником социалистов в новом правительстве станут левые из Podemos.