Содержание сахара и соли в испанских продуктах будет сокращено

Среда, 07 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Содержание сахара и соли в испанских продуктах будет сокращено

В течение трех ближайших лет содержание сахара, жиров и соли в более чем 3500 испанских продуктов будет сокращено на 10%.

Такое постановление, разработанное Министерством здравоохранения Испании, коснется мясо-молочной продукции, напитков, а также кондитерских изделий. Эти меры являются частью комплексной программы, созданной для улучшения качества продуктов питания и профилактики заболеваний, возникающих из-за неправильной диеты.

В качестве инициаторов этого нововведения выступили 20 различных ассоциаций, представляющих интересы компаний по производству и распространению питания, а также 511 крупных фирм, занятых в данном секторе. Ограничения по содержанию веществ - от 5% до 18%, которые могут нанести вред здоровью, будут приняты в отношении прохладительных напитков, мороженого, шоколада, печенья, фруктовых нектаров, хлеба, соусов, молока и готовых блюд. При этом калорийность данных продуктов останется прежней или даже уменьшится, пишет espanarusa.com.

Изменение требований к производимой продукции затронет и компании, поставляющие питание в больничные и школьные столовые. Детское ожирение давно представляет собой серьезную проблему, и такие ограничения должны помочь в ее решении. Аналогичные законы уже были приняты в Ирландии и Великобритании, в связи с чем такие всемирно известные бренды как Nestlé, Kit Kat, Lion, Milkybar и Smarties были вынуждены внести изменения в технологию производства.

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