Современные кофейные тенденции в Испании

По данным Международной организации кофе, импорт зерен в Испанию вырос на 61% с 1990 года. Местные жители все больше потребляют кофе, уделяя внимание вкусовым свойствам и процессу распития. Клиенты чаще интересуются зоной происхождения представленных кофейных зерен, чтобы выбрать наиболее подходящий аромат и кислотность. «Доказательством того, что людям важно качество продукта, является тот факт, что все больше клиентов тщательно выбирают весовой кофе для приготовления его в домашних условиях», – объясняет Хосе Гарсия, менеджер одной из современных кофеен Мадрида Toma Café, где обжаривают зерна при клиентах и проводят консультации при выборе сортов.

Нарисованное сердечко на молочной пенке – модный декоративный элемент современных кофеен, однако, по мнению экспертов, в последнее время он теряет свою актуальность. «Презентация и обслуживание очень важны. Однако разнообразие вкусов продукта выходит на первое место», – объясняет Ноло Ботана, соучредитель Hello Coffee. Он также отмечает, что с каждым днем растет интерес к разнообразию сортов, условиям выращивания, процессу обжарки и зависимости аромата от всех этих факторов. Клиенты чаще задают вопросы и предпочитают наблюдать за процессом обжарки и приготовления напитка, пишет espanarusa.com.

Кофейня как физическое место, постепенно уходит на задний план. Bianchi Kiosko Caffé в Мадриде, например, выделяет мастерам приготовления кофе больше места в кофейне, чем клиентам. Cafetería Industrial в Барселоне не насчитывает даже десяти мест для гостей, однако славится особой кофейной культурой и притягивает молодых кофеманов. Такие крупные сети кофеен как Starbucks, которые ворвались в Испанию более десяти лет назад, тогда стали модным местом, куда люди приходили с ноутбуками, чтобы подключиться к беспроводному интернету и выпить кофе, работая или просматривая новости. Теперь для этих целей чаще служат коворкинг-пространства, а кофейни становятся все более минималистичными.

Десять лет назад в моду вошли капучино и латте, которые пришли на смену традиционным видам кофейных напитков, как café con leche и cortado. Сейчас современная молодежь начала интересоваться вкусовыми свойствами разных видов фильтр-кофе, но многие испанцы среднего возраста еще не знают чем оно отличается от привычного американо.

Кофейные эксперты отмечают, что среди испанцев очень популярен капсульный кофе. Может быть, потому что с телевизионных экранов его настойчиво презентует Джордж Клуни? «Капсульный кофе – это практичное изобретение для приготовления напитка в домашних условиях. За счет оптимального измельчения зерен и особого давления в кофеварке, кофе чаще всего получается достаточно неплохим по качеству. Однако, независимо от марки капсул, необходимо изучать на этикетке процент содержания арабики и место происхождения зерен», – рассказывают эксперты лаборатории Coffee Consulting, где проводятся анализы и дегустационные курсы.