Испания вернула Венесуэле замороженные активы

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес объявила 4 мая о передаче венесуэльских ресурсов, удерживаемых в Банке Испании, на счета Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), для расходов на здравоохранение, связанных с эпидемией Covid-19.

«Испания передала ПАОЗ замороженные венесуэльские ресурсы в нашей стране, чтобы помочь смягчить последствия пандемии в Венесуэле», - написала министр в своем твиттер-аккаунте.

Передача венесуэльских денежных средств соответствует соглашениям, подписанным между испанским Центробанком, Центральным банком Венесуэлы и Министерством здравоохранения Венесуэлы, а также недавнему соглашению, подписанному с ПАОЗ представителями венесуэльской оппозиции.

Напомним, вследствие односторонних санкций, наложенных на Венесуэлу со стороны США и Евросоюза, у Венесуэлы были экспроприированы иностранные филиалы государственных компаний, а также вклады Венесуэлы в иностранных банках. Часть из средств и предприятий была передана венесуэльской оппозиции.