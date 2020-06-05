Испания вернула Венесуэле замороженные активы

Пятница, 05 Июнь 2020 Испания

Испания вернула Венесуэле замороженные активы

Испания передала Венесуэле замороженные активы для расходов на здравоохранение, связанных с эпидемией Covid-19.

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес объявила 4 мая о передаче венесуэльских ресурсов, удерживаемых в Банке Испании, на счета Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), для расходов на здравоохранение, связанных с эпидемией Covid-19.

«Испания передала ПАОЗ замороженные венесуэльские ресурсы в нашей стране, чтобы помочь смягчить последствия пандемии в Венесуэле»,  - написала министр в своем твиттер-аккаунте.

Передача венесуэльских денежных средств соответствует соглашениям, подписанным между испанским Центробанком, Центральным банком Венесуэлы и Министерством здравоохранения Венесуэлы, а также недавнему соглашению, подписанному с ПАОЗ представителями венесуэльской оппозиции.

Напомним, вследствие односторонних санкций, наложенных на Венесуэлу со стороны США и Евросоюза, у Венесуэлы были экспроприированы иностранные филиалы государственных компаний, а также вклады Венесуэлы в иностранных банках. Часть из средств и предприятий была передана венесуэльской оппозиции.

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