В 2018 читатели El País составили список самых красивых селений Испании. В этом году в перечень попали еще 10 членов.

Среди новеньких есть деревни со всех уголков Испании, начиная от гор Каталонии и заканчивая кадисскими полями. Всего же в Ассоциации самых красивых испанских деревень сейчас насчитывается 79 населенных пунктов. Прежде чем вписать туда тот или иной городок, его оценивали по 40 критериям, среди которых: чистота, сохранность исторических фасадов, возможность передвигаться там на машине, наличие парковок, зеленых зон и т.д.

1. Bagergue (Льейда)

Эта живописная каталонская деревня, в которой живет чуть больше 100 человек, считается самым высокогорным поселением долины Аран (на высоте 1490 метров). Здесь есть не только церковь XIII века, но и краеведческий музей, где хранится более 2500 экспонатов местной (аранской) культуры, пишет espanarusa.com.

2. Carmona (Кантабрия)

Здесь живет 170 человек, которые до сих пор занимаются традиционными промыслами: животноводством и прикладным искусством. Здесь ревностно следят за неизменностью уклада жизни, так что деревушка была провозглашена достоянием не только историческим, но и эстетическим. Туристам предлагают не только полюбоваться дворцом Díaz Cossio y Mier XVIII века, но и пожить в нем, так как теперь он входит в сеть парадоров Испании. Лучше всего приезжать сюда в конце сентября, когда отмечается местный традиционный праздник Pasá: возвращение деревенского стада с гор Сехос, где они паслись летом.

3. Bonilla de la Sierra (Авила)

Деревушка на 120 жителей в долине Корнеха была на протяжении веков местом отдыха королей и архиепископов, что не могло не отразиться на характере поселения. Здесь отлично сохранились многие древности, например, фрагменты крепостной стены. Украшает деревню церковь Святого Мартина Турского, построенная в XV веке.

4. Nijar (Альмерия)

Этот город представляет собой смесь испанской и арабской культуры. Узкие извилистые улочки времен арабского владычества, мудехарская церковь, народные промыслы и гостеприимность местных жителей – вот краткое описание поселения в природном парке Cabo de Gata-Níjar. Несмотря на то что в Ассоциацию входят поселения, где живет меньше 15 тысяч человек, этот город стал исключением, даже 30 тысяч жителей не уменьшили его живописности.

5. Potes (Кантабрия)

Окруженное умопомрачительными пейзажами, расположенное в месте слияния четырех долин, это поселение в районе Льебана славится своими мостами и башнями. Особенного внимания заслуживают башни Infantado и Orejón de la Lama, обе XV века. На включение в список самых красивых поселений Испании повлияла и местная гастрономия, здесь находится множество ресторанов, где можно попробовать местную кухню, например, знаменитое cocido lebaniego.

6. Roda de Isábena (Уэска)

Чтобы войти в список, поселение должно, конечно же, обладать и какой-то исторической или природной ценностью. Шестьдесят жителей гордятся тем, что живут в самой маленькой деревне, где есть свой собор, шпили которого издалека выделяются на фоне жилых домов. Это маленький средневековый городок с узкими мощеными улочками и прекрасными видами с местной смотровой площадки, с которой отлично просматривается вход в долину Исабены.

7. San Martín de Trevejo (Касерес)

Одна из трех уединенных деревень в долине Халама, расположенной совсем рядом с Португалией, была на протяжении многих лет практически отрезана от остальной Испании, что повлияло на местную архитектуру и даже породило своеобразный местный диалект «а фала». Сейчас этот живописный городок с 830 обитателями живет в основном за счет экотуризма.

8. Setenil de las Bodegas (Кадис)

Кроме красоты, исторической или природной достопримечательности, кандидаты на попадание в Ассоциацию должны обладать ярко выраженной индивидуальностью. Белоснежные дома этого городка располагаются как на скалах, так и под ними в переплетении узких улочек, сбегающих сверху вниз. Здесь есть парочка особенно запоминающихся уголков; чтобы найти их, пройдитесь по улицам Cuevas de la Sombra и Cuevas del Sol, полюбуйтесь крепостью XIV–XV веков, местной церковью и древними часовенками.

9. Tazones (Астуриас)

Всего 270 жителей населяет этот астурийский порт с имперским характером: именно здесь первый раз ступила нога императора Карлоса V. В остальном это типичный милый приморский городок с разноцветными домиками рыбаков. Есть здесь и своя достопримечательность – Дом ракушек.

10. Viniegra de Arriba и Viniegra de Abajo (Риоха)

Окруженные лесами национального парка, эти две высокогорные деревеньки-близнеца, расположенные в 5 километрах друг от друга, живут, как и сотни лет назад, животноводством. В их исторических центрах сохранилось немало впечатляющих строений, которые позволят каждому почувствовать себя почти в Средневековье.