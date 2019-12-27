Среднестатистический испанец потратит на Новый год 554 евро

Такие данные приводит аудиторская компания Deloitte.

Это на 2,4% больше, чем в прошлом году.

Из этой суммы больше всего - 238 евро - уйдёт на подарки. Традиционно вырастут продажи в магазинах одежды, косметики, книжных лавках. Для испанцев старше 18 лет самыми желанными подарками на Новый год станут деньги наличными, одежда, обувь и туристические поездки. Дети просят игрушки, а подростки – гаджеты, пишет noticia.ru.

173 евро в среднем уйдёт на еду. 79 евро - на досуг и развлечения. 65 евро - на путешествия.