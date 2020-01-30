Среднестатистический испанец смотрит телевизор больше 5 часов в день

Четверг, 30 Январь 2020 Испания Испания

Среднестатистический испанец смотрит телевизор больше 5 часов в день

Испанцы старше 18 лет в среднем смотрят телевизор 5 часов 34 минут ежедневно.

А в Интернете сидят 2 часа 47 минут. Таковы результаты исследования, проведённого компанией Barlovento Comunicación.

В декабре 2019 года испанский сегмент Интернета зарегистрировал 31,7 млн уникальных посетителей. То есть более 82% взрослых испанцев за этот период были в Сети хотя бы один раз. На просмотр видео онлайн они тратили в среднем 40 минут в день. И это на 1,2 минуты меньше, чем в декабре 2018 года. На каждого пользователя приходится 12 видеороликов ежедневно, пишет noticia.ru.

Что касается традиционного ТВ, то за декабрь телевизор посмотрели 37 млн человек, а это более 96% населения страны старше 18 лет.

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