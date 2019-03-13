Средняя температура в Испании может вырасти на 2,6 градуса

По данным Обсерватории устойчивости, в период с 1965 по 1969 годы средний показатель составлял 14,3°C, а в настоящее время он приблизился к 15,9°C. Прогнозируется, что в дальнейшем рост продолжится и к 2050 году средняя температура увеличится ещё на 2,6° до 18,5°C, пишет noticia.ru.

Рост будет более заметным в центральной части страны. Наибольшее повышение температуры ожидается в Толедо – на 3,2°C. В Авиле, Куэнке и Мадриде станет теплее на 3,1°C, в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Санта-Крус-де-Тенерифе и на Балеарских островах – на 1,9°C, в Ла-Корунье – на 1,5°C.

Обсерватория отмечает, что в докладе представлен «один из самых неблагоприятных потенциальных сценариев». Согласно этим прогнозам, не стоит ожидать снижения темпов роста вредных выбросов в атмосферу, равно как и средней температуры или среднего количества осадков.

По регионам уровень осадков вырастет лишь на Канарских островах, в Валенсийском сообществе и Наварре. Самое заметное сокращение ожидается во внутренней части Галисии: в Луго и Оренсе ежегодно будет выпадать на 500 мм меньше осадков.