США увеличивает военное развертывание в Испании

Четверг, 13 Июнь 2019 Испания Испания

США увеличивает военное развертывание в Испании

Военная база в Роте (Андалусия) готова принять вертолетную морскую ударную эскадрилью, которая будет поддерживать ракетные эсминцы США.

Увеличение военного развертывания уже одобрили в Мадриде.

Ранее аналогичные решения принимались только после реформирования двустороннего оборонного соглашения. Теперь же испанское правительство решило обойтись без этих формальностей. Это продиктовано политической ситуацией в Испании, которая могла бы сильно затянуть принятие решения, пишет noticia.ru.

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