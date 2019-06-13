США увеличивает военное развертывание в Испании

Увеличение военного развертывания уже одобрили в Мадриде.

Ранее аналогичные решения принимались только после реформирования двустороннего оборонного соглашения. Теперь же испанское правительство решило обойтись без этих формальностей. Это продиктовано политической ситуацией в Испании, которая могла бы сильно затянуть принятие решения, пишет noticia.ru.