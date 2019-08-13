Starlite Festival 2019 притягивает в Испанию знаменитостей

В эти жаркие дни теннисист номер один в мире Новак Джокович находится в Марбелье вместе со своей женой Еленой Джокович и детьми Стефаном и Тарой. Сербская семья разделяет роскошь и уют этого места на побережье Коста-дель-Соль с другими знаменитостями. Модель Адриана Лима также можно встретить на улицах Марбельи и VIP-трибуне музыкального фестиваля Starlite. Актрисы Наталья Вербеке и Антония Сан Хуан, дочь герцога Севильского Оливия де Бурбон и светская львица Кармен Ломана часто становятся гостьями концертов и вечеринок в рамках этого ежегодного фестиваля. От них не отстает и Антонио Бандерас.

Новак Джокович – постоянный гость Марбельи. Он привык наслаждаться несколькими днями отдыха в южном городке весной, но на этот раз предпочел лето, чтобы посетить мероприятия музыкального фестиваля. Его брат Марко живет в Марбелье и работает в известном теннисном клубе Puente Romano. На прошлой неделе они оба позировали для создания фотографий, которые лучший теннисист мира позже опубликовал в своих социальных сетях. Также он выложил небольшое видео с теннисного корта. Даже во время отдыха Джокович не упускает возможности потренироваться на кортах, чтобы сохранить отличную форму для участия в ближайших турнирах, пишет espanarusa.com.

Джокович, как и экс-ангел Victoria's Secret Адриана Лима, не прошел мимо мишленовского ресторана Dani García. О визите бразильской красавицы в звездное заведение сообщил сам шеф-повар Дани Гарсия, опубликовав в Instagram фото с моделью и ее подругой, стилистом и предпринимателем Аной Антик. В эти жаркие дни августа блюдами ресторана с тремя звездами Мишлен также наслаждались певец Луис Фонси со своей женой. «Каждый год эта замечательная семья гурманов приходит сюда», – с гордостью поделился шеф-повар. Этот летний визит может быть последним, так как ресторан навсегда закроется 22 октября. «Быть в Марбелье и не посетить этого гения – это все равно, что не побывать в городе», – заявил пуэрториканец, который выступал в субботу в рамках фестиваля Starlite.

Там Луис Фонси позировал рядом с Карлой Перейра, бывшей моделью из Аргентины, которая недавно вышла замуж за футбольного тренера Диего Пабло Симеоне. Она использует свободное время для расслабления на андалузском побережье, в то время как ее муж продолжает готовиться к следующему футбольному сезону вместе с мадридским Атлетико. Перейра отдыхает в одном отеле с моделью Сандрой Гаго, которая находится в Марбелье чуть более месяца после своей свадьбы с теннисистом Фелисиано Лопесом.

Среди гостей фестиваля также можно встретить государственного деятеля Марию Долорес де Коспедаль и племянницу короля Филиппа VI Викторию Маричалар. Антонио Бандерас, родившийся в Малаге, в этом году приехал в Марбелью со своей новой возлюбленной Николь Кемпел и дочерью Стеллой дель Кармен. У Бандераса есть свой дом в Марбелье так же, как и у испанских политиков Хосе Мария Аснар и Аны Ботелья, которые уже несколько недель наслаждаются местными пляжами вместе со своим сыном Алонсо. Эта семья прибыла сюда для участия в гала-концерте против рака. В начале июля одной из первых в южный город приехала актриса Ева Лонгория, которая участвовала в Global Gift Gala. Этот уголок теперь чаще будет посещать и футболист Криштиану Роналду, который только что приобрел особняк в роскошной резиденции La Resina Golf & Country Club в муниципалитете Эстепона недалеко от Марбельи.