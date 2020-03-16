Стартапы в Испании живут два года

Понедельник, 16 Март 2020 Испания Испания

Стартапы в Испании живут два года

Среднестатистический испанский стартап живёт два года, подсчитали в Министерстве экономики. В Европе — 2,4 года.

В Испании довольная развитая экосистема для различных стартапов в сфере IT. И с каждым годом число таких проектов растёт. Однако далеко не все начинания преодолевают даже однолетний рубеж. 15% стартапов проваливают в течение первых 12 месяцев жизни. И только 5% празднуют пятилетие, пишет noticia.ru.

Испания, как и другие страны, стремится скопировать модель Силиконовой долины.

И это не всегда хорошо, говорят эксперты. Слишком разные культурные и социальные различия. Так, в США открыть и и потом закрыть неудачный стартап — признак здорового развития общей экосистемы. Такой опыт добавляет ценности компании. В Испании же такие провалы воспринимаются исключительно как слабость и непрофессионализм предпринимателя.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)