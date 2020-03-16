Стартапы в Испании живут два года

В Испании довольная развитая экосистема для различных стартапов в сфере IT. И с каждым годом число таких проектов растёт. Однако далеко не все начинания преодолевают даже однолетний рубеж. 15% стартапов проваливают в течение первых 12 месяцев жизни. И только 5% празднуют пятилетие, пишет noticia.ru.

Испания, как и другие страны, стремится скопировать модель Силиконовой долины.

И это не всегда хорошо, говорят эксперты. Слишком разные культурные и социальные различия. Так, в США открыть и и потом закрыть неудачный стартап — признак здорового развития общей экосистемы. Такой опыт добавляет ценности компании. В Испании же такие провалы воспринимаются исключительно как слабость и непрофессионализм предпринимателя.