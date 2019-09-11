Стоимость аренды в Испании растет в 30 раз быстрее зарплат

Недавние доклады Банка Испании и Национального статистического агентства страны (INE) пролили свет на рост стоимости жизни, в частности, в результате резкого повышения арендной платы в Испании. В то время как испанцы зарабатывают всего на 1,6% больше, чем пять лет назад (в среднем 23 646 евро в год в 2018 году), они платят вдвое больше за аренду, чем в 2013, сообщает The Local.

Это, очевидно, стало плохой новостью для многих арендаторов в Испании, 42% из которых тратят 40% своей ежемесячной заработной платы на аренду (данные Евростата). Банк Испании подчеркнул, что чаще всего это семьи с низким уровнем доходов, которые вынуждены прибегать к аренде взамен покупки собственного жилья, пишет prian.ru.

Безработица и низкая заработная плата являются одними из основных причин, мешающих семьям взять ипотеку при покупке недвижимости. Хотя цены на жилье в последние пять лет росли гораздо медленнее, чем арендная плата – 6,8% по сравнению с 50%. Неудивительно, что неоплаченная аренда также является основной причиной выселений в Испании.

Стремительный рост цен на аренду может также объяснить, почему страна остается государством домовладельцев, которых здесь 80%, по данным Евростата. Это самый высокий показатель в Западной Европе. Многие молодые люди продолжают жить с родителями, поскольку не могут позволить себе арендовать жилье. Отсутствие достаточного количества доступных объектов только ухудшает ситуацию. Неудивительно, что испанцы не в восторге от наплыва туристов и инвесторов.

В столице Майорки Пальме и Барселоне наблюдался самый резкий рост средних цен на аренду – жилье в обоих городах сейчас стоит более чем на 50% дороже, чем пять лет назад. Далее идут южная Малага, столица Испании Мадрид, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Валенсия, где арендные ставки подскочили на 45% с 2013 года. На Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарах данный показатель составил 40%.