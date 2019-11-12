Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии

Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Отмечается, что соревнования должны помочь улучшить имидж страны в борьбе за право проведения чемпионата мира 2030 года. Доходы от проведения турнира пойдут на развитие второго и третьего дивизионов чемпионата Испании, женского и мини-футбола, пишет news.ru.

Соглашение между RFEF и Федерацией футбола Саудовской Аравии предусматривает неограниченный доступ женщин на матчи и запуск соревнований по футболу среди женщин в стране Среднего Востока.

Ближайший Суперкубок Испании состоится с 8 по 12 января 2020 года. Турнир пройдёт в формате «Финала четырёх», в котором примут участие «Барселона», «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».

«Вильярреал» и «Атлетико» планируют провести матч чемпионата Испании в США, писал News.ru.