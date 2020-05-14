Суточная смертность от коронавируса в Испании растёт
За последние 24 часа в Испании от коронавируса скончались 184 человека, а заболели 439.
Такие данные озвучили в среду в Министерстве здравоохранения.
Таким образом, суточная смертность от COVID-19 растёт второй день подряд после значительного и продолжительного снижения ранее. Накануне вирус унёс жизни 176 человек. А за день до этого — на 43 человека меньше (был зафиксирован двухмесячный минимум), пишет noticia.ru.
Всего на сегодняшний день от коронавируса в Испании умерли 27 104 человека, а общее число подтверждённых диагнозов составило 228 691. Вылечились 140 823 пациента.