Суточная смертность от коронавируса в Испании растёт

Такие данные озвучили в среду в Министерстве здравоохранения.

Таким образом, суточная смертность от COVID-19 растёт второй день подряд после значительного и продолжительного снижения ранее. Накануне вирус унёс жизни 176 человек. А за день до этого — на 43 человека меньше (был зафиксирован двухмесячный минимум), пишет noticia.ru.

Всего на сегодняшний день от коронавируса в Испании умерли 27 104 человека, а общее число подтверждённых диагнозов составило 228 691. Вылечились 140 823 пациента.